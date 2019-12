Graz bezwingt Znaim nach Verlängerung 4:3. Dwight King verletzte sich in der 25. Minute schwer am Bein. Der Oberschenkelbruch wurde in der Nacht noch operiert.

Dwight King wurde in der Nacht noch operiert © GEPA pictures

Hier geht es zum Livescore

Mit Tabellenführer Salzburg, Meister KAC und dem HC Bozen konnten neben Znaim bereits drei Teams eine Siegesserie von sechs Spielen in der aktuellen Saison hinlegen. Die Tschechen hatten heute gegen die 99ers die Chance, als erstes Team auch „das verflixte siebente Spiel“ in Serie zu gewinnen. Doch in der Verlängerung kam es in Graz anders - 3:4.

Der Auftakt gegen Znaim verlief für die 99ers alles andere als nach Wunsch. Die Gäste gehen in der 3. Minute durch Robert Flick in Führung. Doch Graz reagiert sofort und legt einen Zahn zu - Sebastian Collberg (6.) glückt der Ausgleich. Ein Supertor! Das Spiel bleibt schnell und interessant - und Graz darf erneut jubeln. Oliver Setzinger (12.) erzielt die 2:1-Führung. Auffällig im ersten Drittel: Beide Mannschaften vergeben jeweils zwei Powerplay-Möglichkeiten.

Zweites Drittel. Die 25. Minute ist eine ganz bittere: Dwight King wird zu Fall gebracht und kracht in die Bande. Er krümmt sich vor Schmerzen. King bleibt am Eis liegen und muss auf der Rettungsbahre vom Eis gebracht werden. Diagnose: Oberschenkelbruch. King wurde noch in der Nacht operiert, die Saison ist für ihn damit vorbei. Graz erholt sich nur langsam von diesem Schock. Znaim kann das ausnutzen. Robert Flick (33.) besorgt den Ausgleich zum 2:2. Aber Graz kämpft nun unglaublich. Die Belohnung: Oliver Setzinger (40.) macht sein zweites Tor. Graz geht mit einer 3:2-Führung in die Drittelpause.



Drittes Drittel. Ein offener Schlagabtausch, hohes Tempo, starker Einsatz, aber kaum große Chancen. In Liebenau brechen die letzten zehn Minuten an. Die letzten fünf Minuten - und Znaim erhöht den Druck. Die Tschechen wollen den Ausgleich. Das zerrt am Nervenkostüm. Jaokim Hillding und Ales Sova liefern sich einen großen Fight. Damit sitzen jetzt insgesamt drei Tschechen auf der Strafbank, Graz lässt das 5:3-Überzahlspiel aber aus! Das rächt sich - 49 Sekunden vor dem Ende schießt Aaron Berisha Znaim in die Verlängerung. Da jubelte im Powerplay aber Hillding (64.)!