Diese ersten fünf Minuten der Champions-Hockey-League-Partie gegen Frölunda (1:5) am vergangenen Donnerstag stellen die Saisonplanung der 99ers auf eine neue Probe: Sowohl Colton Yellow Horn (Knie) als auch Sebastian Collberg (Ellbogen) sind verletzt vom Eis gefahren und fallen aller Voraussicht nach für mehrere Wochen aus. Kein Wunder, dass seither bei 99ers-Manager Bernd Vollmann etliche Male das Telefon geläutet hat und Spielervermittler ihre Dienste anbieten. Graz will bis nächsten Freitag zumindest einen neuen Stürmer als Ersatz präsentieren, baut bei der Suche aber vorrangig auf sein eigenes Netzwerk. Am kommenden Freitag steht ja im „Bunker“ (19.15 Uhr) der Bundesliga-Auftakt gegen die Vienna Capitals auf dem Programm. „Uns ist ein erfolgreicher Saisonauftakt vor eigenen Fans sehr wichtig“, erklärt Vollmann. „Wir haben im Budget auch einen kleinen Puffer für solche Notfälle. Dass wir diesen Puffer bereits vor Meisterschaftsbeginn ankratzen müssen, ist sehr bitter.“