Graz setzte sich zum Auftakt in die Platzierungsrunde 5:3 gegen Fehervar durch. Kapitän Oliver Setzinger musste bald vom Eis.

Ken Ograjesek © GEPA pictures

Ein Stahlgitter zierte den Helm von Ken Ograjensek. Das Lächeln war zwischen den Streben dennoch gut zu sehen, als sich der Slowene für die Partie gegen Fehervar aufwärmte. Am 23. Dezember bekam er in Linz einen Puck ins Gesicht, das Jochbein war gebrochen. Nun war er pünktlich zum Auftakt in die Platzierungsrunde wieder da. „Es war sehr schön, wieder zu spielen“, sagte der Slowene, „und es war mit dem Sieg auch ein tolles Comeback.“

