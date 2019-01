Facebook

© GEPA pictures

Der Fisch ist geputzt, was das Play-off anbelangt, und dennoch steht für die Graz 99ers in den vier Partien noch etwas auf dem Spiel. "Wir wollen so viele Bonuspunkte wie möglich mitnehmen, ohne das Team zu überanstrengen", sagt Trainer Doug Mason vor der Partie in Znaim. Revanche ist angesagt, denn immerhin haben die Tschechen im letzten Spiel aus Graz drei Punkte entführt. "Die wollen wir uns zurückholen. Die Spieler sind voll motiviert."

