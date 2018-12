Facebook

1. Drittel: Nach der 2:3-Niederlage in Salzburg waren die 99ers im Heimspiel gegen die Innsbrucker Haie auf Wiedergutmachung aus. Doch zu Beginn der Partie wollte das Werk'l noch nicht so rennen. Und in der sechsten Minute fiel dann der nicht unverdiente Führungstreffer der Innsbrucker: Daniel Wachter traf für die Tiroler. Nur eine Minute später Ty Loney mit der guten Ausgleichschance, überhaupt war der Rückstand so etwas wie ein Weckruf für die Mannschaft von Trainer Doug Mason, die mit Fortdauer des ersten Drittels immer besser ins Spiel gefunden haben. Matthew Caito zog nach einem schnellen Angriff ab, verfehlte den Kasten von Rene Swette aber knapp. Kurz vor Drittelende eine weitere, große Möglichkeit für die Hausherren: Diesmal scheiterte Curtis Hamilton. Innsbruck? Immer wieder mit Nadelstichen nach vorne, allerdings ohne wirklich gefährlich zu werden.

2. Drittel: Im zweiten Drittel waren es die Haie, die zuerst ein Ausrufezeichen setzten: Philipp Lindner scheiterte aber an der Stange (22.), Tormann Robin Rahm wäre geschlagen gewesen. In der 43. Minute war der Grazer Bann aber gebrochen - erst traf Colton Yellow Horn nur die Stange, blieb aber dran und legte auf, Ken Ograjensek erzielte das 1:1. Und im ersten Powerplay zeigten die Steirer dann auch gleich, warum sie diese Wertung in der Liga anführen: Colton Yellow Horn zog ab, Swette konnte der Scheibe nur noch hinterher schauen - 2:1 für die 99ers (35.). Ansonsten verlief das Mitteldrittel ohne große Aufreger. Die Gastgeber nun viel besser im Spiel und im Abschluss auch erfolgreich, aber Innsbruck meldete sich immer wieder mit Offensivaktionen zurück, vor allem ein starker Grazer Schlussmann verhinderte den zweiten Gegentreffer mehrmals.

3. Drittel: Weil Erik Kirchschläger noch eine Strafe aus dem zweiten Drittel absitzen musste, gingen die Innsbrucker in Überzahl ins Schlussdrittel - und das nutzten die Tiroler auch zum Ausgleich: Mario Lamoureux traf zum 2:2 (41.). Lange blieb es nicht bei diesem Spielstand, diesmal waren wieder die Grazer an der Reihe. Und auch diesmal war es ein Überzahltreffer. Loney zog nach Assist von Yellow Horn, der damit seinen dritten Punkt an diesem Abend beisteuerte, ab und traf zum 3:2 (43.). Und weil es im Powerplay eben so gut läuft, legte Loney noch einen nach. In der 54. Minute parierte Swette erst gegen Dwight King, im Nachstochern war Loney allerdings zum 4:2 erfolgreich. In der Schlussminute stellte Robin Weihager mit einem Treffer ins leere Tore noch auf 5:2.

Dabei sollte es dann auch bleiben, die Grazer jubelten nach zuletzt zwei Niederlagen erstmals wieder über drei Punkte.

Eine Personalentscheidung wurde am Rande der Partie bekannt: Andre Lakos ist kein 99ers-Spieler mehr, der Verteidiger hat sich nach einem Gespräch mit Trainer Doug Mason einvernehmlich vom Klub getrennt. Es soll sich um private Gründe handeln.