Michael Schiechl ist im besten Alter, aber durchaus ein alter Hase, was das Hockey betrifft. Immerhin hat er zum ersten Mal im Jahr 2008 ein Bundesligaspiel bestritten. Dass ein Team so lang die Scheibe nicht in das Tor bringt, wie es seine 99ers lange in dieser Saison taten, hat der Murtaler aber bisher auch nicht erlebt. „Das ist zermürbend, aber jetzt zeigt die Tendenz wieder nach oben und es fühlt sich richtig gut an, wieder Spiele zu gewinnen“, sagt der 34-Jährige. In den jüngsten vier Spielen holten die Grazer sieben Punkte und „jetzt kommen mit Asiago und Ljubljana zwei Schlüsselspiele. Wenn wir die gewinnen, sind wir wieder mittendrin im Rennen“. Die Italiener gastieren heute um 19.30 Uhr im Bunker, wurden jüngst von Fehervar (2:10) und Salzburg (2:6) regelrecht abgeschossen.