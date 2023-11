Nach dem „International Break“ steht heut wieder Vereinskost auf dem Speiseplan der Eishockey-Fans. Und für die Graz 99ers geht es da gleich gen Westen, um 19.30 Uhr treffen die Steirer in Feldkirch auf Vorarlberg. Auf personeller Ebene darf man sich auf zwei Rückkehrer freuen: Daniel Viksten und Dominik Grafenthin stehen Trainer Johan Pennerborn wieder zur Verfügung. Neuzugang Renars Krastenbergs, der zuletzt im lettischen Nationalteam aufgezeigt hat, wird voraussichtlich am Sonntag zum Team stoßen.

Die ICE Hockey League hat indes beschlossen, eine Halsschutz-Pflicht für Spieler einzuführen. Das wurde in einer Videokonferenz der Klubmanager entschieden. Wann der verpflichtende Halsschutz eingeführt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zudem sprach die Liga eine dringende Empfehlung zum Tragen schnittfester Unterwäsche aus. Hintergrund dieser Entscheidung ist der tragische Tod des US-Amerikaners Adam Johnson. Der 29-Jährige, der in Großbritannien als Profispieler aktiv war, wurde von einer Schlittschuhkufe am Hals getroffen - dabei wurde die Kehle des Amerikaners aufgeschlitzt, er erlag den Folgen dieser Verletzung. Die österreichische Liga ist nicht die erste, die als Folge einen Halsschutz für Spieler vorschreibt. Auch in Deutschland gibt es künftig die Pflicht, solch einen Schutz zu tragen.