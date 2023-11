In den vergangenen Wochen hatten es die Graz 99ers häufig verpasst, nach einem Führungstor nachzulegen. Gegen den HC Pustertal ist dies aber gelungen, das Team von Trainer Johan Pennerborn ließ einem 1:0 nun auch erstmals in dieser Saison ein 2:0 folgen. Am Ende wurde dieser Zwei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand gegeben, nach 60 Minuten stand es 2:2. Den Extrapunkt sicherten sich die 99ers dank Ken Ograjensek.