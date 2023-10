Die Graz 99ers sind in den vergangenen zehn Spielzeiten die Großimporteure der ICE Hockey League gewesen. Nicht weniger als 112 Spieler wurden aus dem Ausland in den Kader geholt. Und doch: Auch für heimische Talente bleibt immer wieder Platz. Einen dieser Plätze hat Jakob Engelhart seit der vergangenen Saison eingenommen. Der 19-Jährige hat mittlerweile 50 Partien in Österreichs höchster Spielklasse absolviert. Und auch international konnte der Angreifer bereits ordentlich Erfahrung sammeln. 2022 spielte er mit Österreichs U20-Nationalteam bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kanada – dem Mutterland des Eishockeys. Vor den Augen zahlreicher Scouts aus aller Welt. „Aufgeregt war ich nicht. Es war einfach eine große Vorfreude da, sich mit diesen Teams messen zu können“, sagte der Steirer.

Dass Engelhart trotz seiner jungen Jahre bereits so viele Spiele in der ICE Hockey League absolviert hat, liegt vor allem an seinen Qualitäten. Aber auch an Trainer Johan Pennerborn. Der Schwede gilt als Förderer der Jugend. Bei ihm zählen Leistungen, nicht das Alter.