Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Raphael Herburger © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mathias Mandl)

In der Erste Eishockey Liga wird noch im Grunddurchgang gespielt, da gibt schon einen Transferknüller. Salzburgs Top-Stürmer Raphael Herburger wird in der nächsten Saison in die Schweizer Nationalliga A zum HC Lugano wechseln. Der 30-jährige Vorarlberger, der im Moment an der Spitze der Scorerliste der Erste Bank Eishockey Liga steht und damit großen Anteil an der allgemein starken Performance der Red Bulls hat, wird somit neuerlich den Schritt in die Schweizer Top-Liga machen.

Schon von 2013 bis 2016 hat Raphael Herburger in der Schweiz für den EHC Biel-Bienne gespielt. Der HC Lugano hält im Moment auf dem 7. Tabellenplatz. In der Schweiz spielt Herburger auch mit Schweizer Lizenz und gilt demnach nicht als Ausländer. Von 2008 bis 2013 spielte Herburger beim KAC.

Die Red Bulls freuen sich für Raphael Herburger und seine sportliche Zukunft, bauen aber aktuell in der Erste Bank Eishockey Liga weiterhin auf seine starke Performance. Das hat auch für den Stürmer Priorität: „Ich freue mich sehr, wieder in der Schweiz spielen zu dürfen. Das Wichtigste ist jetzt aber erst einmal, mit den Red Bulls eine erfolgreiche Saison zu spielen. Dafür werde ich alles geben, jetzt zählt für mich nur Salzburg.“