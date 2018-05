Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starkbaum stand wieder im Kasten © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

1. Drittel: Turbulenzen zu Beginn

Ereignisreich und unterhaltsam verlief der Start in eine insgesamt temporeiche Partie der ÖEHV-Truppe gegen die Slowakei. Schon nach wenigen Sekunden übte das slowakische Team Druck auf Keeper Bernhard Starkbaum aus, im direkten Gegenzug tauchte auch der auffällige Peter Schneider vor dem Gehäuse des Gegners auf. Der erste Treffer sollte bereits nach 93 Sekunden auf der Anzeigetafel aufscheinen. Das rasche 1:0 für die Mannen von Roger Bader fiel durchaus in die Kategorie der Kuriositäten: Ausgerechnet Slowakei-Kapitän Andrej Sekera, der für Edmonton in der NHL spielt (5,5 Millionen Dollar Jahresgehalt, Anm.), fälschte einen flach angetragenen Weitschuss von Brian Lebler vor knapp 6.100 Zuschauern nämlich völlig unbedrängt und unhaltbar für seinen Schlussmann Patrik Rybar zur rot-weiß-roten Führung ab.

Doch die Antwort der Slowaken ließ nicht lange auf sich warten. Nach gut vier Minuten nützte Marcel Hascak einen Stellungsfehler der Österreicher aus und versenkte die Scheibe nach sehenswertem Sololauf im Kreuzeck. Dass es zur Pause beim 1:1 blieb, war Starkbaum zu verdanken, der des Öfteren in höchster Not zur Stelle war. Einzig Schneider fand im Konter noch eine Möglichkeit vor, schloss bei einer Überzahlsituation im Angriffsdrittel aber zu hastig und zentral ab (11.).

Links zum Thema Hier sind Sie bei allen WM-Spielen live dabei!

2. Drittel: Slowaken stets einen Schritt schneller

Fast so gut wie die Österreicher in den Eröffnungsabschnitt gestartet waren, fanden die Slowaken ins Mitteldrittel. Nach etwas mehr als zwei Minuten klingelte es bereits zum zweiten Mal im Gehäuse von Starkbaum, der beim ansatzlosen Schlenzer ins lange Kreuzeck von Tomas Jurco völlig chancen- und schuldlos war. Bis zur ersten rot-weiß-roten Offensivaktion dauerte bis zur Spielmitte. Da scheiterte man durch ein Ganahl-Solo und einen Altmann-Blueliner dafür gleich doppelt (28.). Als Reaktion darauf schnürten die giftigen Slowaken Österreich in der eigenen Zone ein und zwangen auch Starkbaum zu einem Fehler. Dieser wurde einem hoch angetragenen Weitschuss von Christian Jaros nicht Herr und ließ die Scheibe hinter sich über die Linie purzeln (29.).

Trotz großer Hektik und Ungenauigkeit im eigenen Spiel tat sich noch vor der Pause die riesige Möglichkeit zum Anschlusstreffer auf. Alexander Rauchenwald tauchte im Konter nach Obrist-Querpass völlig alleine vor dem Tor auf, fand in Rybar aber seinen Meister (36.). Sekunden später verfehlte Manuel Ganahl den Puck aus kurzer Distanz haarscharf.

Österreich - Slowakei 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Tore: Lebler (2.), Schneider (42.) bzw. Hascak (5.), Jurco (23.), Jaros (29.), Kristof (60. EN) Aufstellung AUT: Starkbaum (Madlener); Unterweger-Schumnig, Schlacher-Heinrich, Viveiros-Ulmer, Altmann-Peter; Ganahl-Hundertpfund-Schneider, Lebler-Raffl-Hofer, Zwerger-Komarek-Haudum, Spannring-Obrist-Rauchenwald Ohne: Strong (verletzt), Woger (krank) Schiedsrichter: IVERSON, SJOQVIST, Fluri, Malmqvist Royal Arena Kopenhagen, 6.094 Zuschauer

3. Drittel: Beherzter Kampf reichte nicht

Es hätte nicht zu dieser Partie gepasst, wäre nicht auch im Schlussabschnitt früh ein Treffer gefallen. 103 Sekunden waren nach Wiederbeginn gespielt, da bediente NHL-Star Michael Raffl in seinem ersten Spiel dieser WM den explosiven Peter Schneider, der einen Verteidiger austanzte und die Scheibe in der Folge unter die Latte hämmerte. Damit hatte der Wiener beide Mannschaften wieder so richtig aufgeweckt. In den Folgeminuten ergab sich nämlich ein wildes aber beidseitig ertragloses Hin und Her mit offenen Visieren. Erst in den Schlussminuten eines beherzten Schlussdrittels nahmen die Österreicher das Heft komplett in die Hand, Patrik Rybar war aber nicht mehr zu überwinden. Auch nicht von Fabio Hofer, der die Scheibe aus dem Slot über den Kasten hämmerte (58.). Wenige Sekunden vor dem Ende sorgte Michal Kristof per Empty-Net-Treffer für die Entscheidung.

Personalien: NHL-Verstärkung und zwei Rückkehrer

Mit von der Partie ist nun auch Philadelphia-Stürmer bekanntlich auch NHL-Stürmer Michael Raffl, der am Sonntag eintraf und seit Montag ins Mannschaftstraining integriert ist. Wunderdinge sollte man sich gerade zu Beginn seines Engagements aber nicht vom 29-Jährigen erwarten. "Ich war in den letzten drei Wochen nur sporadisch auf dem Eis. Die Aufgabe Klassenerhalt in der A-Gruppe ist sehr schwer, ich will dennoch mein bestes Eishockey zeigen während dieser Weltmeisterschaft", erklärt Raffl. Roger Bader betont aber, "dass er eine Persönlichkeit ist. Er kann uns immer helfen."

Die Freude über Raffls Mitwirken in der Mannschaft ist groß. Der in Hochform agierende Keeper Bernhard Starkbaum, beim letzten WM-Sieg über die Slowaken 2013 im Kasten und zuletzt gegen Russland geschont, ist voll des Lobes: "Michi ist ein toller Spieler, der dem Team gut tut. Auch in der Kabine, weiß er genau, wann man einmal etwas sagen muss, er ist eine echte Führungsperson." Lukas Haudum ist wieder fit. Gegen Russland fehlte er mit einem geschwollenen Fuß, den er sich bei einem geblockten Schuss gegen die Schweiz geholt hatte. Daniel Woger ist momentan krank.

Dieser Tage geht es übrigens Schlag auf Schlag: Schon am Mittwoch (20.15 Uhr) geht es gegen Großnation Schweden weiter. In der dortigen SHL waren zuletzt mit Konstantin Komarek (Karlskrona) und Linz-Heimkehrer Lukas Haudum (Malmö) zwei ÖEHV-Cracks beschäftigt.

Links zum Thema Michael Raffl im Interview