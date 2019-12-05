DONNERSTAG
- 11.30 Uhr Sky, Golf, European Tour, Open at Anahita, 1. Tag (live)
- 14.00 Uhr Eurosport 2 & 19.45 Uhr Eurosport, Snooker, UK Championship in York, Achtelfinale (live)
- 16.15 Uhr ORF 1, ZDF & Eurosport, Biathlon-Weltcup in Östersund, 15 km der Frauen (live)
- 19.00 Uhr Sport 1, Volleyball, deutsche Herren-Liga: Düren – Eltmann (live)
- 19.00 Uhr Sky, Golf, US-PGA-Tour, Hero World Challenge, 2. Tag (live)
- 19.55 Uhr ORF 2, Sport aktuell
- 20.20 Uhr Sky, Fußball: Sheffield United – Newcastle (live)
- 21.00 Uhr Sky, Fußball: Arsenal – Brighton (live).
FREITAG
- 11.30 Uhr Sky, Golf, European Tour in Anahita (live)
- 11.50 Uhr Eurosport, Skicross-Weltcup in Val Thorens (live)
- 14.00 bzw. 19.45 Uhr Eurosport, Snooker, UK Championship in York (live)
- 15.25 Uhr Eurosport, Skisprung-Weltcup in Nischni Tagil (live)
- 18.25 Uhr ORF 1, Ski-Weltcup, Herren-Super-G in Beaver Creek (live)
- 19.00 Uhr Sky, Golf, PGA Tour in New Providence (live)
- 19.00 Uhr Sky, Eishockey, EBEL, Graz 99ers – Bozen (live)
- 19.55 Uhr ORF 2, Sport aktuell
- 20.15 Uhr ORF 1, Ski-Weltcup, Damen-Abfahrt in Lake Louise (live)
- 20.30 Uhr DAZN, Fußball-Bundesliga, Frankfurt – Hertha BSC (live)