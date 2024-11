Das U19-Team von Sturm Graz ist dem Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Youth-League wieder einen Schritt nähergekommen. Der Nachwuchs des Doublegewinners erkämpfte am Mittwoch in St. Veit an der Glan gegen Girona ein 0:0, hält damit nach fünf Partien bei acht Punkten und ist im oberen Mittelfeld der 36 Clubs umfassenden Ligaphase klassiert. Die Top 22 stehen in der Zwischenrunde, die im Frühjahr 2025 gespielt wird. Die nächste Partie steigt am 11. Dezember bei Lille.