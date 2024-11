Seine ersten Wochen in Hartberg hätte sich Innenverteidiger Mateo Karamatic wohl anders vorgestellt. Der 23-Jährige kam aus der slowenischen Hauptstadt Ljubljana in die Oststeiermark, wollte dort den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere gehen. In den ersten neun Bundesliga-Spielen kam der Defensivmann aber gerade einmal auf elf Einsatzminuten. „Unter Markus Schopp war es sehr schwer für mich“, gesteht Karamatic. „Als Sportler musst du aber in jeder Sekunde bereit sein und ich habe auf meine Chance gewartet.“