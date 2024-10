Auf den ersten Blick scheint die Sachlage rund um den VSV klar. Die Vorstände Andreas Schwab und Gerald Rauchenwald danken ab. Klub-Legende Herbert Hohenberger kehrt zurück und unterstützt mit seiner sportlichen Expertise Geschäftsführer Martin Winkler. Doch viel schwerer wiegt der Konflikt, in den sich die Blau-Weißen unter der Vereinsführung Schwab/Rauchenwald manövriert hatten. Hinter den Kulissen ist in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit der Stadt Villach, dem eigentlichen Hauptsponsor des Vereins, eine veritable Krise entstanden. Zuletzt „wünschte“ sich der VSV eine inflationsbedingte Anpassung der Fördergelder. Steuergeld, das in der momentanen wirtschaftlichen Lage, alles andere als locker sitzt. Und das bereits zu Unmut in der Öffentlichkeit geführt hat – aus politischer Sicht eine schwierige Situation.