Österreichs Tennisheld des letzten Jahrzehnts, Dominic Thiem, sagt dieser Tage in Wien gleich doppelt „Auf Wiedersehen“. 5000 Fans des 17-fachen Turniersiegers kamen gestern Abend in die Stadthalle, um dem US-Open-Champion 2020 einen gebührenden Abschied bei seiner „Farewell“-Party zu bereiten. Nach einer „Neuauflage“ des einstigen New Yorker Endspiels gegen seinen Freund Alex Zverev (da behielt der Lichtenwörther in einem netten Showmatch mit 6:3 die Oberhand) gab es einen unterhaltsamen One-Shot-Cup, wo auch Boris Becker, Tommy Haas, Frances Tiafoe, Jack Draper, Ex-Coach Nicolas Massu und Springer-Legende Gregor Schlierenzauer zum Racket griffen.

Anschließend kam es auf dem Center Court zu einer ersten Verabschiedung Thiems unter Freunden und Wegbegleitern. Vor den Augen von Freundin Lili Paul-Roncalli und unter Standing Ovations des Publikums wurden nochmals die bereits bei der Sportgala ausgestrahlten Video-Grüße von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer eingespielt. Ex-Manager und Wien-Turnierdirektor Herwig Straka überreichte Thiem einen „einzigartigen Pokal“, ÖTV-Präsident Martin Ohneberg, ein T-Shirt mit den Unterschriften aller Daviscupper. „Es waren so viele Jahre auf der Tour und unglaubliche Erinnerungen. Ich danke allen Freunden, den vielen Fans und meiner Familie, die den ganzen Weg mit mir gegangen ist. Es war eine sehr schöne und aufregende Zeit.“

Auch Boris Becker griff zum Schläger © APA

Aber es war nicht der endgültige Abschied Thiems. So trifft der Wien-Sieger 2019 am Dienstag in der ersten Runde der Erste Bank Open auf Luciano Darderi. Ob der Italiener den Österreicher in die endgültige Tennis-Pension verabschieden wird? „Vielleicht bin ich ja auch noch am Mittwoch im Turnier dabei“, sagte Thiem mit einem Lächeln.