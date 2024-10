Für Dominic Thiem schließt sich dieser Tage ein Kreis. In der Wiener Stadthalle, wo die Karriere des Österreichers 2013 trotz der hauchdünnen Viertelfinal-Niederlage gegen Topmann Jo-Wilfried Tsonga ihre ultimative Initialzündung erfuhr („Da wurde mir bewusst, dass ich auch gegen die ganz Großen bestehen kann“); feiert der Lichtenwörther einen doppelten Abschied. Heute (18.50 Uhr, ORF 1 live) kommt es mit Alexander Zverev auf dem Center Court zu einer Neuauflage des US-Open-Finales 2020, anschließend folgt die offizielle Verabschiedung des 17-fachen Turniersiegers in die Tennis-Pension. Am Dienstag steigt der 31-Jährige dann in die Erste Bank Open ein und wird gegen den Italiener Luciano Darderi wohl sein letztes Match auf der ATP-Tour bestreiten. Zweiter ÖTV-Protagonist im Hauptfeld ist Joel Schwärzler. Der 18-jährige Vorarlberger wird gegen den topgesetzten Zverev vorrangig Erfahrungen sammeln.