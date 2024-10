Die Ausfallliste beim SK Sturm ist lang und wird immer länger. Nachdem bereits Jon Gorenc Stankovic (Ellbogen) und Gregory Wüthrich (Knie), die beide bereits ihre Reha absolvieren, verletzungsbedingt wohl das gesamte Kalenderjahr 2024 verpassen dürften, hat sich auch Arjen Malic verletzt. Der 19-Jährige zog sich beim U21-Nationalteam von Bosnien einen Muskelfaserriss zu und wird wohl ebenso länger ausfallen.

Auch Jusuf Gazibegovic dürfte angeschlagen aus dem bosnischen A-Nationalteam zurückkehren, weshalb Trainer Christian Ilzer für das Grazer Derby am Samstag gegen den GAK durchaus eine Überraschung aufbieten könnte. Ein Spieler, der neu verpflichtet wird, kommt allerdings nicht hinzu. „Wir haben uns mit vertragslosen Spielern beschäftigt. Allerdings waren wir bei allen Kandidaten nicht restlos überzeugt“, sagt Ilzer.

Ulmer war Thema in Graz

Nach bestätigten Informationen der Kleinen Zeitung hat sich Sturm auch mit einem sehr prominenten Namen beschäftigt. Noch in der Amtszeit von Geschäftsführer Andreas Schicker streckten die Schwarz-Weißen ihre Fühler nach dem 32-fachen ÖFB-Teamspieler Andreas Ulmer, der nach seinem Abschied von Salzburg im Sommer noch auf Klubsuche ist, aus. Der Ex-Kapitän der Salzburger hätte vorerst bis zur Winterpause den Kader der Grazer verstärken sollen. Es gab auch Überlegungen, den am 30. Oktober 39 Jahre alt werdenden Musterprofi im Anschluss in den Trainerstab aufzunehmen.

Aber schon vor mehreren Wochen wurde entschieden: Eine Verpflichtung von Ulmer ist in Graz kein Thema mehr. Auch deshalb, weil Ulmer nur als Linksverteidiger eingesetzt werden kann, dort aber aktuell genügend Spieler zur Verfügung stehen. Ob das erneute Verletzungspech in der Defensive eine Denkumkehr nach sich ziehen wird, ist aktuell sehr unwahrscheinlich.