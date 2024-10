Im Liveticker: Schaffen die 99ers auch den sechsten Sieg in Serie?

Live. Der Start war perfekt, die Graz99ers liegen nach fünf Siegen in den ersten fünf Spielen an der Tabellenspitze der ICE Hockey League. Heute empfangen die Steirer die Vienna Capitals, die sie in Runde eins in Wien schon geschlagen haben. Hier bekommen Sie alle Infos!