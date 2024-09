Eigentlich wollte Jürgen Melzer am Montag mit seinem Team zum Davis Cup gegen die Türkei (13./14. September) nach Bad Waltersdorf anreisen. Da der Niederösterreicher aber erkrankt ist, muss er passen. Für ihn springt Ersatz-Kapitän Alex Peya ein. Melzer muss sich am Montag aufgrund einer Nierenkolik einem kleineren Eingriff unterziehen und befindet sich schon im Krankenhaus.

Der 44 Jahre alte Wiener Peya kann selbst auf 27 Matcheinsätze in 22 Länderkämpfen zurückblicken, ist als Coach mehrerer heimischer Profis wie etwa Neil Oberleitner aktiv und weist dadurch einen ähnlich großen Erfahrungsschatz auf. Als Assistant-Coach wird, wie stets geplant, Jürgen Melzers jüngerer Bruder fungieren: Gerald Melzer, die ehemalige Nummer 68 und aktuelle Nummer 544 der Tenniswelt und ebenfalls mehrfacher Davis-Cup-Teamspieler.

Rodionov muss in die Verlängerung

Melzer hat gegen die Türken das Quintett Jurij Rodionov, Filip Misolic, Lukas Neumayer, Alex Erler und Lucas Miedler nominiert. Allerdings verspätet sich Jurij Rodionov, dessen Challenger-Finale in Cassis am Sonntag gegen Richard Gasquet beim Stand von 6:3, 1:6, 2:3 und 0:40 wegen Regens abgebrochen wurde und am Montag fertig gespielt wird. Lukas Neumayer musste sich unterdessen im Tulln-Endspiel dem Briten Jan Choinski 4:6, 1:6 geschlagen geben und verpasste damit auch im dritten Anlauf seinen ersten Challenger-Titel. In Bad Waltersdorf ebenfalls dabei sind Joel Schwärzler und Oberleitner. Top-Talent Schwärzler könnte sich mit guten Trainingsleistungen noch ins Team spielen.

Karten für den Davis Cup (und den anschließenden ATP-Challenger Bad Waltersdorf Trophy) gibt’s bei Ö-Ticket unter www.oeticket.com.