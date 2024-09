Nach seiner erfolgreichen Operation am Freitag in Innsbruck an der Bandscheibe meldete sich Marco Schwarz nun via sozialen Kanälen bei seinen Fans: „Es sind nicht die Nachrichten, die ich um diese Jahreszeit berichten wollte, aber so ist es nun!“, schreibt Schwarz auf Instagram. „Nach meinem Bandscheibenvorfall habe ich mich leider einer OP unterziehen müssen! Die Operation ist gut verlaufen und ich bin auf dem Weg der Besserung! Dieser Eingriff ist natürlich wieder mit einer Reha Phase verbunden, der einige Wochen dauern wird. Ich halte euch am Laufenden.“

Schwarz hatte sich für einen Eingriff entschieden, nachdem mehrere Behandlungsmethoden nicht den gewünschten Erfolg brachten.