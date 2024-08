Fußball-Doublesieger Sturm Graz startet das Champions-League-Abenteuer in Frankreich, Vizemeister Salzburg in Tschechien. Das geht aus den Spielterminen für die neue Ligaphase der Königsklasse hervor, die am Samstag von der UEFA veröffentlicht wurden. Sturm beginnt am 19. September (21.00 Uhr) auswärts bei Stade Brest, das Gastspiel bei Borussia Dortmund folgt in der 4. Runde am 5. November.

Salzburg tritt erstmals am 18. September (18.45 Uhr) bei Sparta Prag an.

Die Kracherspiele der Salzburger von Trainer Pepijn Lijnders stehen alle erst am Ende der Ligaphase auf dem Programm. Das Duell beim deutschen Meister Bayer Leverkusen in der 5. Runde findet am 26. November statt, am 10. Dezember ist Paris Saint-Germain in Salzburg zu Gast. Nach dem Jahreswechsel am 22. Jänner folgt das Auswärtsspiel bei Titelverteidiger Real Madrid, ehe zum Abschluss am 29. Jänner Atletico Madrid in die Mozartstadt reist.