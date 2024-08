Die Losfee namens Cristiano Ronaldo, der den Knopf für die neue Computer-Auslosung gedrückt hat, meinte es gut mit Österreichs Vizemeister Salzburg, das sich in Topf drei befand. In der Champions League haben die „Bullen“ gegen Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb und Stade Brest jeweils Heimspiele. Auswärts muss die Truppe von Coach Pepijn Lijnders bei David Alabas Real, in Leverkusen, bei Gernot Trauners Feyenoord Rotterdam und bei Sparta Prag bestehen. „Es wird für unsere Talente, für unsere hungrige, junge Mannschaft eine absolut geile Reise durch Europa mit diesen acht Spielen. Die Jungs haben es sich verdient, jetzt haben sie diese Bühne“, sagte Sportdirektor Bernhard Seonbuchner.

Lijnders, der die Auslosung mit seiner Familie angeschaut hatte, verpasste zwar das Traumlos Liverpool. Der Niederländer freute sich dennoch über die attraktiven Gegner. „Ich glaube, wir haben fünf Meister als Gegner und drei Titelkandidaten.“ Real Madrid sei der ultimative Gegner. „Es wird richtig speziell für das Team, ins Bernabeu zu fahren. Das wird massiv, du spielst sofort gegen den regierenden Champion. Ich freue mich darauf.“

Ziel ist jedenfalls der Aufstieg. „Du spielst gegen acht Teams, da kann viel passieren. Es ist ein langer Weg, um in die nächste Phase zu kommen. Aber ich glaube wirklich, dass wir das schaffen können. Aber noch wichtiger ist, dass wir auf unsere Art performen, zeigen, wer wir sind, unser Talent, unsere Intensität und unseren Weg, den Salzburger Weg. Dafür brauchen wir unsere Fans. Unser Stadion muss so laut wie möglich sein“, erklärte Lijnders.

Der genaue Spielplan für die Ligaphase wird am kommenden Samstag ausgelost und veröffentlicht. Da es keine Gruppen mehr gibt und statt 32 nun 36 Vereine, ist der Modus ein anderer. Die zwölf Mannschaften mit den wenigsten Punkten scheiden aus. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Play-offs um einen Platz im Achtelfinale. Die Top acht stehen fix in der Runde der letzten 16. Achtel-, Viertel- und Semifinali werden dann wie gewohnt in zwei, das Finale in einem Spiel entschieden. Einen Umstieg zur Europa League gibt es nicht mehr. Für die Salzburg ist die Teilnahme an der Königsklasse die bereits sechste in Folge. Bestes Abschneiden bisher war das Erreichen des Achtelfinals in der Saison 2021/2022, als man dort gegen Bayern München ausgeschieden ist.