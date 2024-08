Diese Abläufe waren so nicht einstudiert, aber ein Plan steckt trotzdem dahinter. Vermutlich ist der Zeitpunkt verfrüht, schon von einem Höhenflug der Falken zu sprechen, doch eine Tendenz lässt sich an den bisherigen Ergebnissen bereits ablesen. Mit den Kapfenberger Fußballern geht es bergauf, denn nach vier Runden in der 2. Liga liegen die Obersteirer ohne Punktverlust fast an der Spitze. Das freut die Verantwortlichen, allen voran Präsident Erwin Fuchs. „Da ist eine frische, gute Dynamik drin“, meint der 70-Jährige zum Status quo.