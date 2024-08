Es wurde befürchtet, jetzt ist es Gewissheit: LASK-Leihspieler Elias Havel hat sich im Meisterschaftsspiel zwischen Hartberg und Austria Wien schwer am Knöchel verletzt und wird den Oststeirern lange fehlen. Die MR-Untersuchung hat eine Syndesmoseband-Verletzung am rechten Sprunggelenk ergeben. Der 21-jährige Offensivspieler gehört dem LASK und spielt bis Saisonende für den TSV Hartberg.

Die Hartberger, die am Wochenende spielfrei haben, weil Salzburg die Verschiebung aufgrund des Champions-League-Play-offs in Anspruch nimmt, testen am Wochenende zwei Mal. Am Freitag geht es in Szombathely gegen Zalaegerszeg. Am Samstag steht in Pircha ein Test gegen den FC Dibba aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an.