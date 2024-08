Was auf den Straßen New Yorks in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann, hat sich inzwischen zu einer Trendsportart entwickelt, die diese Woche in Wien bis zu 4000 Fans pro Spiel anziehen wird. Die Rede ist vom modernen Basketball-Format „3x3“. Das Spiel ist rasch erklärt: je drei Cracks pro Team spielen unter einem Korb, eine Partie dauert maximal zehn Minuten. Schneller beendet ist sie dann, wenn eine Mannschaft vor Ablauf der Zeit 21 Punkte erzielt.