Lange war Tauziehen um den Spieler angesagt, jetzt herrscht einmal Gewissheit. Thierno Ballo bleibt beim WAC. Der Offensivmann unterschrieb den seit dem Wochenende vorliegenden neuen Vertrag bis 2027 bei den Wölfen und damit wurde auch für Ruhe im Klub gesorgt. Denn seit seiner Ankunft betonte Trainer Didi Kühbauer stets, Ballo nicht ziehen lassen zu wollen. Und so erleichtert war der Burgenländer nun auch: „Es ist eine tolle Sache für den gesamten Verein, weil er uns, solange er da ist, enorm weiterhelfen wird.“

Ballo wird also - aller Voraussicht nach - seine dritte WAC-Saison vollständig absolvieren. In der Vorsaison explodierte der Ex-Chelsea-Nachwuchsspieler mit 13 Toren und vier Assists in 30 Partien so richtig. Angebote, wie zuletzt jenes von Lok Moskau, werden den WAC wohl weiter ereilen, wenn Ballo so weitermacht. Die Wölfe haben nun aber für eine Win-Win-Situation gesorgt. Ballo wird nun einmal weiter in Wolfsberg bleiben – und vielleicht in der Zukunft das nächste Millionengeschäft für die Lavanttaler werden.

So weit denkt Ballo selbst nicht: „Ich freue mich auf alles, was in Wolfsberg noch kommt.“ Ein neuer Offensivkollege soll jedenfalls noch anheuern, diese oder nächste Woche.