Das Warten auf die Kampfmaschine hat ein Ende! WAC-Neuzugang Chibuike Nwaiwu (21) ist offenbar im Lavanttal angekommen. Vergnügt postete der Abräumer aus Nigeria, der wochenlang in Abuja ausharrend auf sein Visum hatte warten müssen und dadurch den Saisonstart seiner Kollegen im ÖFB Pokal verpasste, zuletzt in seinen Instagram-Stories Schnappschüsse aus der neuen Arena vom Training.

Und charmant voreilig eine Grafik mit Wolfsberger Wappen und den Landsleuten Karamoko und Diabaté, die am Freitag auf den Klubkanälen offiziell werden könnte. Der Mittelfeldmann, der auch in der Innenverteidigung zuhause ist, hatte bereits im Februar beim WAC „vorgespielt“ und die Bosse überzeugt.

Nwaiwu und der WAC - bald kann der Neue wohl an der Seite seiner Kollegen auf dem Platz stehen. Ist ein bekannter dann noch dabei? Angesichts aktueller Gerüchte um Top-Mann Thierno Ballo, der zuletzt im Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt (4:1) groß auftrumpfte und laut der „Krone“ u.a. mit Russen-Klub Lok Moskau in Verbindung gebracht wird. Der sagte über seine Zukunft am Mittwoch: „Ich bin erst mal hier, habe noch einen Vertrag hier. Wenn was kommt, bin ich offen für alles.“