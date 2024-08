Sie stehen Rücken an Rücken und halten sich auf dem Platz gegenseitig den Rücken frei. Ein Spiel macht noch keinen Sommer oder schon gar keine ganze Saison, aber was Dejan Zukic (23) und Thierno Ballo (22) beim Ligastart im Kärntner Derby gemeinsam ablieferten, war einsame Klasse. Der WAC träumt von einem neuen Zauber-Duo!

„Das Leben in Wolfsberg ist wunderschön, ich habe mich daran gewöhnt und angepasst, als ob ich schon lange hier wäre, mir gefiel die Abwechslung der Umgebung und ich genieße sie“, sagt Neuzugang „Dejo“, der mit einer Vorlage und einem Debüttreffer beim 4:1-Kantersieg gegen indisponierte Klagenfurter am Samstag Abend glänzte. Ballo stand dem Serben in nichts nach, holte den Elfmeter zur wichtigen Führung selbst raus und verwandelte nervenstark. „Ich möchte mehr Tore als vergangene Saison machen“, sagt der schnelle Stürmer, „Dejan kann uns allen dabei helfen, das war ein super Einstand von ihm!“ Kann man wohl sagen. Zukic lobt zurück: „Wir haben auf dem Feld schnell eine gemeinsame (Fußball-)Sprache gefunden, Thierno ist ein fantastischer Spieler und wir verstehen uns sehr gut, wenn wir auf dem Feld sind, und ich denke, dass es in den nächsten Spielen immer besser werden wird“.

So jubelte der WAC nach dem Derbysieg © Flo Pessentheiner / WAC

Der Trickser, der für 900 000 Euro aus Novi Sad ins Lavanttal kam, hat ein großes Idol aus Italien: „Mein Vorbild ist Francesco Totti (Legende vom AS Rom, Anm. d. Red.), ich verehre diesen Spieler!“ Und er weiß woran er zu arbeiten hat: „Ich möchte mich in jeder Hinsicht verbessern und mich von Tag zu Tag verbessern. Der Spielstil in Österreich im Vergleich zur serbischen Liga unterscheidet sich in Bezug auf die Energie auf dem Feld und ich denke, dass ich mich durch Training und Spiele verbessern und ein noch besserer Spieler werden werde.“

Das gilt es beim Auswärtsspiel bei Austria Wien (Sonntag, 17 Uhr) nun zu bestätigen. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, so „Baller-Ballo“ keck, „es liegt an uns eine starke Saison abzuliefern!“