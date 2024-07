Das ist bitter für den steirischen Ausdauersport: Der „OMNi-BiOTiC Graz Triathlon“ musste genau einen Monat vor seiner ersten Austragung am 25. August abgesagt werden. Der Grund dafür ist, dass es für die geplante Radstrecke von 90 Kilometern von und nach Graz über das westliche Umland keinen gültigen Bescheid durch das Land Steiermark (Abteilung 16) geben wird. Die von den Veranstaltern geplante Vollsperre der Strecke, die über Werndorf, Weitendorf, Premstätten, Lieboch, Hitzendorf, Gratwein und Peggau zum Landesturnzentrum geführt hätte, wäre nicht realisier- und durchführbar.

Im 400 Seiten umfassenden Konzept des Veranstalters, das auch Sperren und Umleitungspläne beinhaltet, wird von 60 Beamten und 280 Streckenposten ausgegangen. Die Exekutive in Form des LPD Steiermark sieht mehrere Hundert an Beamten als notwendig an. Eine Anzahl, die schlichtweg nicht aufbringbar sei. Der nötige personelle Aufwand und die Einschnitte stünden zudem in keiner Relation zur Größe der Veranstaltung – so das LPD.

„Strich durch die Rechnung im letzten Augenblick“

In einem Krisengespräch wurde noch versucht, eine Wendung herbeizuführen. „Und es war uns auch nicht möglich, hier in Graz für die Zukunft die Basis für solch eine ,Hobbyveranstaltung‘ herzustellen“, erklärt Veranstalter Christian Nindl, „Uns war es ein sehr großes Anliegen, den Triathlonsport in die steirische Landeshauptstadt zurückzuholen, leider haben uns die Behörden im letzten Augenblick einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Der „OMNi-BiOTiC Graz Triathlon“ trat in die Fußstapfen des einmaligen Ironman-Gastspiels in Graz. Der Triathlon-Konzern hatte 2021 ebenfalls eine Halbdistanz – einen Ironman 70.3 – in und um die Landeshauptstadt ausgetragen. Geschwommen wurde damals im Schwarzlsee, die Rad-Strecke war der nun geplanten bis auf die Ausfahrt von Graz sehr ähnlich. Daher wurde auch das neue Konzept an das alte angelehnt. Die neue „Transition-Zone“ der Wechselbereich vom Schwimmen auf das Rad war am linken Murufer südlich des Puchstegs geplant.

Startgeld wird erstattet

Der Veranstalter hat angekündigt, das volle Startgeld zurückzuerstatten.