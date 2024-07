Kärntens Paraski-Ass Elina Stary zog sich im Frühjahr 2023 bei einem Trainingssturz in Tirol einen Kreuzbandriss zu. Für die 17-Jährige, die an okulärem Albinismus leidet und lediglich über zwei Prozent Sehkraft verfügt, ist es die erste schwere Verletzung in ihrer noch jungen Laufbahn. „Um ehrlich zu sein, hat sich die Pause extrem gezogen, da es doch über ein Jahr gedauert hat. Ende Jänner konnte wieder auf den Schnee, ansonsten wäre ich wahrscheinlich verzweifelt“, verriet die dreifache WM-Medaillengewinnerin von 2022.

Trotz der schwierigen Phase deutet die Wintersportlerin aus St. Georgen einen positiven Aspekt an, der einiges bewirkt hat. „Für den Kopf war es gut. Ich konnte mich mal rausnehmen und bin daher mental stärker als zuvor. Die ersten Trainings haben sich doch eher grauslich angefühlt, man fühlt sich unsicher und da kam mir das Mentaltraining wirklich zu Gute.“

Rehacoach Jürgen Albel vom Olympiazentrum Klagenfurt kümmerte sich von Februar bis Juni um die sportlichen Bedürfnisse der passionierten Reiterin. „Er hat mir extrem geholfen, dass ich wieder Vertrauen gefunden habe und ich habe die unterschiedlichen Schmerzen gelernt, einzuschätzen. Ich weiß, wann ich aufhören muss.“

„Ich bin dadurch auch viel sensibler“

Völlig schmerzfrei ist sie nach wie vor noch nicht. Ihr sei auch bewusst, „dass es nicht mehr ganz so werden wird, wie davor. Mein halber Unterschenkel ist noch ganz taub, weil die Nerven abgetrennt wurden.“ Aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung stechen andere Sinne hervor. „Ich bin dadurch auch viel sensibler, merke die Untergründe beim Fahren enorm und spüre, wenn etwas nicht passt.“

Mit einer neuen Vortragsreihe will Stary ab August andere Menschen ermutigen und inspirieren, „die einen ähnlichen Schicksalsschlag erlitten haben. Ich möchte einfach zeigen, was dennoch möglich sein kann.“

Ihr jüngerer Bruder Rafael gibt indessen in der Motocross-Szene ordentlich Gas und räumt die deutsche Meisterschaft auf. Aktuell ist er sogar auf Meisterschafts-Titelkurs und das würde zugleich bedeuten, dass ihm dadurch wohl der Sprung in ein deutsches Factoryteam gelingen könnte.

