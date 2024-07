Wimbledon gilt als wohl traditionsreichstes Tennisturnier der Welt. Den „Heiligen Rasen“ an der Church Road in London durfte erstmals auch Lilli Tagger betreten. Einmal mehr zeigte die 16-jährige Osttirolerin, welch enormes Potenzial in ihr steckt. Im Junioren-Bewerb schaffte es die ÖTV-Hoffnung via Qualifikation in Roehampton (um den Rasen Wimbledons zu schonen) in den Hauptbewerb. Dort traf sie auf die US-Amerikanerin Tyra Grant, die bei den ITF-Juniorinnen bereits in der Weltspitze (Platz 5 in der ITF-Rangliste, in Wimbledon an vierter Stelle gesetzt). „Es war megacool, ich werde das nie vergessen“, zeigt sich Tagger euphorisch.