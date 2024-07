Was nun? Österreich, und das wird auch am Tag, den Wochen und auch Monaten danach noch unwiderruflich als sehr betrübliche Tatsache erlebt, ist ausgeschieden aus der Fußball-Europameisterschaft. Ausgeschieden? Was für ein unsägliches Wort! Das klingt wie einfach weg, fort, aus den Augen. Doch in solchen Kategorien zu denken, wäre ein Frevel, und schon gar nicht gilt: aus dem Sinn.