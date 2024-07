178 Kilometer werden heute auf der ersten Etappe der Tour of Austria serviert. Nach dem gestrigen Prolog in St. Pölten rollt das Peloton in Bad Tatzmannsdorf los und wird dort auch den ersten Sieger küren. Auf dem „Speiseplan“ stehen gleich drei Sprintwertungen und drei Bergwertungen der dritten Kategorie. Als Führender geht der junge Australier Cameron Rogers

(Lidl) ins Rennen. Unter anderem werden heute Güssing, Jennersdorf, Fürstenfeld und Stegersbach auf dem Weg zurück nach Bad Tatzmannsdorf befahren, wo ab 15.15 Uhr der Zielsprint erwartet wird.

Die erste Etappe im Livestream