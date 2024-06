Der freiwillige Helfer bei einem Eingang im Olympia-Stadion, einer von rund 16.000 grün markierten und damit deutlich als solche identifizierbaren Euro-Volunteers, könnte einfach in aller Ruhe der ihm zugewiesenen Aufgabe nachgehen. Doch der Auftritt der Österreicher - offenbar hatte er die Möglichkeit, dem Spiel zu folgen - hatte den guten Mann in Entzücken versetzt. „Was ist denn das für eine geile Truppe“, rief er in begeistertem Berlinerisch und brachte damit den Abend auf den Punkt. Das Nationalteam spielt auf und entfacht ein Fußballfeuer der schon seit Ewigkeiten nicht mehr erlebten Art.