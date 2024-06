Diese dunklen Mauern sind in Stein gemeißelt, fast 35 Jahre nach dem Fall der deutsch-deutschen Barriere stehen sie immer noch, die stummen Zeugen einer noch tieferen Vergangenheit. Das Berliner Olympia-Stadion, wo am Freitag die Fußballnationalmannschaften von Polen und Österreich um die Verlängerung ihrer Daseinsberechtigung bei dieser Europameisterschaft kämpfen, wurde zwar wiederholt runderneuert, doch mit spielerischer Leichtigkeit lässt sie sich nicht abtragen, die bleischwere historische Last.