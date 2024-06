Die Türken feierten in ihrem ersten Spiel bei dieser EM ein 3:1 über Georgien. Jungstar Arda Güler traf und wurde zum Spieler des Spiels gekürt: „Ich habe diesen speziellen Schuss kürzlich am Ende der Trainingseinheiten geübt. Ich bin so glücklich, auf diese Weise getroffen zu haben.“