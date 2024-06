Wenn Konrad Laimer über rechts kommt, dann ist das natürlich keine politische Frage wie bei den Franzosen, die den sportlichen Aspekt am Vorabend des EM-Auftakts der Österreicher im Grunde ins Abseits stellten. Das kann aber eine Rolle spielen, auch wenn von Vollprofis, und das sind alle Mitglieder der „Tricolores“, erwartet werden darf, dass sie in der Lage sind, sich 90 Minuten plus Nachspielzeit auf ein Fußballmatch zu konzentrieren. Doch die Mitglieder des ÖFB-Teams sind dermaßen fokussiert auf dieses punktuelle Großereignis am Montag in der Düsseldorf Arena, dass sie sich nicht einmal zu einer Einschätzung darüber hinreißen lassen, ob es denn ein Vorteil sein könnte, dass Frankreich vorrangig anderweitig beschäftigt ist.