Die Franzosen stecken in der Bredouille. Einerseits müssen sie eine Euro bestreiten, die für „Les Bleus“ am Montag mit dem Match gegen Österreich startet. Andererseits wird das Land gerade von einem politischen Erdbeben erschüttert und da können die Spieler einfach nicht mehr stillhalten. Der Reihe nach beziehen sie mehr oder weniger deutlich Position gegen die von Marine Le Pen angeführte rechtsextreme Partie (Partei) RN (Rassemblement National). Den Anstoß zum Polit-Match gegeben hat Ousmane Dembele mit einem deutlichen Appell an die Franzosen, wählen zu gehen. Präsident Emmanuel Macron hatte nach der EU-Wahl, in der die Ultarechten auf Platz eins gelandet waren, unverzüglich Neuwahlen im Lande für 30. Juni und 7. Juli ausgerufen.