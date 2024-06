Lamine Yamal war 15 Jahre, neun Monate und 16 Tage alt, als er von Barcelona-Trainer Xavi erstmals für einen Kurzeinsatz das Vertrauen geschenkt bekommen hat. Mittlerweile ist der Spanier mit marokannischen Wurzeln aus der Startelf der Blaugrana nicht mehr wegzudenken. 37 Spiele hat Yamal für Barca in der laufenden Saison absolviert. Routinierte Stars – Joao Felix, Raphinha oder Ferran Torres, etwa – müssen sich hinter dem Jungspund auf die Ersatzbank setzen. „Er kann eine Ära im Klub prägen und ein sehr besonderer Spieler werden“, sagte Xavi schon nach dem Debüt Yamals. Vom „Wunderkind“ schrieb Marca, „Merken Sie sich diesen Namen“, war die Empfehlung von Barca-Torhüter Marc-Andre ter Stegen.

Jetzt ist Yamal mit Spanien bei der Europameisterschaft und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Rekorde purzeln. Davon ist auch der Schweizer Johan Vonlanthen überzeugt. 18 Jahre, 4 Wochen und 20 Tage war Vonlanthen alt, als er am 26. Juni 2004 Geschichte schrieb und der bislang jüngste Torschütze der EM-Geschichte wurde. „Diesen Moment werde ich mein Leben lang nie vergessen. Es ist ein schönes Gefühl“, erinnert sich Vonlanthen noch heute an sein Tor. Und er weiß: „Als ich Lamine Yamal zum ersten Mal spielen sah, da wusste ich: Das wars wohl mit meinem Rekord. Er ist so stark und so reif für sein Alter. Ich denke, er wird auf jeden Fall ein Tor machen.“ Freilich nur eine Prognose.

Ein anderer Rekord ist dem Spanier aber gewiss. Er ist seit Samstag der jüngste Spieler einer Europameisterschaft. Diesen Rekord hielt zuvor der Pole Kacper Kozlowski (17 Jahre und 246 Tage). Jüngster Debütant und Torschütze ist Yamal schon lange: Mit 16 Jahre und 57 Tagen war er jüngster Debütant und Torschütze der spanischen Nationalmannschaft.

Lamine Yamal traf beim Debüt gegen Georgien © GEPA

Das junge Alter Yamals heißt automatisch: Fußball ist wichtig, Priorität eins aber nicht unbedingt. Der Star des spanischen Nationalteams ist schulpflichtig. „Ich habe meine Hausaufgaben mitgenommen“, sagt Yamal. Während der EM wird er durch Online-Unterricht auf dem Laufenden gehalten. „Ich hoffe, meine Lehrer lassen mich durchkommen“, sagt der 16-Jährige.

Bei Spaniens 5:0 gegen Andorra kam Yamal nicht zum Einsatz, beim 5:1 gegen Nordirland überzeugte er durch zwei Assists.