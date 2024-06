Gibt es noch Zweifel? Sollte Deutschland in den vergangenen Wochen und Monaten von trüben Gedanken geplagt worden sein, so sind sie ausgeräumt, nach außen hin auf jeden Fall, nach innen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Denn die Überzeugungskraft, mit der die Zuversicht vermittelt wird, ist kaum noch zu toppen. In einem Punkt herrscht Gewissheit: Die Nationalmannschaft des Gastgebers der Europameisterschaft 2024 will sie endgültig hinter sich lassen, die Momente des Scheiterns, die in einer auffälligen Häufung über die einstmals durchgängig vom Erfolg verwöhnten Fußballnation hereingebrochen waren. Das zweimalige WM-Aus nach der Gruppenphase sowie der letzte EM-Abschied im Achtelfinale, das war zuviel, eine Fortsetzung wäre unerträglich.