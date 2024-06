Für über 1000 Radsportler aus insgesamt 23 Nationen gilt es am Sonntag 112 Kilometer und 1870 Höhenmeter rund um die Dolomiten zu bezwingen. Bei der Dolomitenredrundfahrt geht es ab 12 Uhr über eine Strecke von Lienz über den Gailbergsattel ins Lesachtal, Richtung Kartitsch und wieder zurück nach Lienz. Die Schnellsten werden bereits gegen 15 Uhr wieder im Ziel in der Lienzer Altstadt am Johannesplatz sein. Für die Breitensportler wurde aber von Organisator Franz Theurl das Zeitlimit mit 19 Uhr festgesetzt.