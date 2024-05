Italien

Gazzetta dello Sport: „Die Mannschaft von Gian Piero Gasperini schaffte das Kunststück, das seit 51 Spielen in Folge ungeschlagene Bayer Leverkusen mit einem Hattrick von Ademola Lookman zu besiegen.“

Tuttosport: Wunderbares Atalanta, die Europa League gehört dir. Lookman demoliert das ungeschlagene Bayer Leverkusen.

Deutschland

Kicker: „Erste Niederlage: Leverkusen unterliegt Atalanta im Europa-League-Finale deutlich - Im 52. Spiel war der Wurm drin: Nach einer insgesamt herausragenden Saison mit keiner Niederlage auf dem Weg zur ersten Bundesliga-Meisterschaft hatte Bayer 04 Leverkusen im Europa-League-Finale nichts zu melden.“

FAZ: „Bayer findet seinen Meister in Bergamo: 51 Spiele lang war Bayer Leverkusen in dieser Saison ungeschlagen. Dann traf Bergamos Ademola Lookman im Europa-League-Finale dreimal. Der Traum vom Triple ist für den deutschen Meister geplatzt.“

Bild: „Alonsos Triple-K.o. - Der Meister hat seinen Meister gefunden!“

Großbritannien

Daily Mail: „Aus „The Invincibles“ (Die Unbesiegbaren) wurden „The Invisibles“ (Die Unsichtbaren) und nach 51 ungeschlagenen Duellen endlich ein Spalt in der Rüstung von Xabi Alonsos Bayer Leverkusen.“

The Guardian: „Nach all dem Gerede über den Aufstieg Xabi Alonsos als einer der vielversprechendsten jungen Trainer Europas, war es ein erfahrener alter Hase, der die Lorbeeren erntete. Mit 66 Jahren hat Gian Piero Gasperini sein erstes Meisterstück vollbracht, ein greifbarer Erfolg in einer Karriere, in der er abseits des Rampenlichts eine höchst beeindruckende Arbeit geleistet hat.“

Spanien

Marca: „Die Göttin Atalanta macht Xabi Alonsos Bayer Leverkusen sterblich.“

As: „Nachdem alle Wunder der Saison erschöpft waren, nach 51 glorreichen Tagen und Nächten ungeschlagener Spiele, scheiterte Xabi Alonsos Bayer Leverkusen, als es das am wenigsten sollte: Vor den Toren eines europäischen Titels, der für den spanischen Trainer nun noch warten muss.“