Den wenig charmanten Spitznamen „Vizekusen“ hat Bayer Leverkusen mittlerweile abgelegt. Der Meistertitel in der deutschen Bundesliga wurde bereits vor einigen Wochen fixiert. Mehr als der Meistertitel selbst strahlt aber die Tatsache, dass aus „Vizekusen“ in eindrucksvoller Manier „Neverlusen“ wurde. 51 Pflichtspiele in Serie ist die „Werkself“ nun bereits ungeschlagen, zwei Partien stehen auf dem Weg zur perfekten Saison noch aus. Das erste bereits heute (21 Uhr), wenn das Team von Erfolgstrainer Xabi Alonso im Finale der Europa League gegen Atalanta Bergamo spielt, das zweite dann am kommenden Samstag mit dem Endspiel im DFB-Pokal gegen Zweitligist Kaiserslautern.