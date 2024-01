Mit seinem Sieg im Slalom von Adelboden schlüpfte Manuel Feller in das Trikot des Führenden in der Disziplinenwertung. Für den Tiroler ging mit dem Sieg in der Schweiz, wie er meinte, ein Traum in Erfüllung. Adelboden ist „einer meiner Lieblingshänge, wenn nicht mein Lieblingshang“.

Diesen Sieg feierte er gemeinsam mit dem Zweitplatzierten Atle Lie McGrath aus Norwegen und seinem ÖSV-Teamkollegen Dominik Raschner, der auf Platz drei fuhr: Er trällerte die „Vogel-Lisi“ in das Mikrofon, ein Lied in Schweizer Mundart aus dem Berner Oberland. Die Fans ließen mit dem Mitsingen nicht lange auf sich warten.