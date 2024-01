Die Freude war Manuel Feller nach seinem Sieg beim Klassker in Adelboden ins Gesicht geschrieben. Der Österreicher zauberte bei schwierigen Bedingungen einen Traumlauf in den Schnee, gewann am Ende zwei Hundertstelsekunden vor Atle Lie McGrath, auf Platz drei landete Dominik Raschner (+0,23 Sekunden). „Es ist unglaublich. Heute waren die Hundertstel einmal auf meiner Seite“, sagte der siegreiche Tiroler.

Beim zweitplatzierten Norweger McGrath herrschte aber alles andere als Enttäuschung, freute sich das Technik-Ass mit dem Österreicher. „Es gibt einen Menschen, dem ich es wünsche, dass er mich schlägt und das ist Manuel. Wir sind gute Freunde und ich bin das neunte Mitglied des norwegischen Manuel Feller Fanklubs, das ist wirklich sehr cool“, sagte der 23-Jährige.

McGrath ist aber nicht der einzige Promi im Fanklub. Nummer sieben in der Mitgliederliste ist ein gewisser Lucas Braathen, der vor der Saison überraschend sein Karriereende bekannt gab. Gegründet wurde der Verein von sechs norwegischen Ski-Fans, die ihrem Idol huldigen wollten.