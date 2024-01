Viel beachtet und mit Lob überschüttet, feierte vor einem Jahr der Damen-Weltcup in der Villacher Alpenarena seine Premiere. Heuer kehrt die Elite wieder an die Drau zurück. Gerade rechtzeitig vor den Villach-Bewerben ist die Doppelsiegerin aus dem Vorjahr, Eva Pinkelnig, wieder in Fahrt gekommen. Nach einer Knieverletzung gab sie zuletzt ihr Comeback bei der „Two Nights Tour“ in Deutschland, wo es Platz vier in Garmisch und danach prompt den Sieg in Oberstdorf zu bejubeln gab. Vor dem heutigen Hauptbewerb, die Quali steigt schon um 10 Uhr, ist Pinkelnig heiß auf die Villach-Rückkehr. „Es ist ein unglaublich gut organisierter Wettkampf. Zudem hoffe ich, dass wieder so viele Leute kommen wie im Vorjahr und uns anfeuern“, sagt die 35-Jährige.