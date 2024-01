Fuße des Dobratsch thront über Villach die Alpenarena. Die beliebte Trainingsstätte für Athletinnen und Athleten aus dem Alpe-Adria-Raum rückt ab heute wieder in den Fokus des Weltinteresses in der Skisprung-Szene. Wie schon im Vorjahr reist der Weltcuptross der Frauen heute an, die Elite bestreitet nach Garmisch und Oberstdorf nun an der Drau am Mittwoch (11.30 Uhr) und Donnerstag (12.30 Uhr) zwei Bewerbe.