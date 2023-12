Die Tour de Ski ist ein Drama in sieben Akten mit Sprints, Distanzrennen und einem gewaltigen Anstieg zum Schluss. Gelaufen wird binnen neun Tagen in Toblach (ITA), Davos (SUI) und Val die Fiemme (ITA). Teresa Stadlober (30) hat sich in der Ramsau und Radstadt auf die wichtigsten Rennen der Saison vorbereitet. Wie jedes Jahr war Weihnachten nur ein ganz kurzer Ausbruch aus dem Training. Mit Vater Alois ist die Olympia-Dritte von Peking guter Dinge nach Südtirol gereist, wo aufgrund Schneemangels eine kürzere Schleife gelaufen wird. Als Erstes wird am Samstag ein Sprint serviert. „Diese Rennen sind für mich als Distanzläuferin immer ein Knackpunkt. Ich muss schauen, dass ich da nicht zu viel Zeit verliere.“

Die Salzburgerin spitzt schon eher auf die längeren Bewerbe. Vor allem die 15 Kilometer in Val di Fiemme hat sie da im Visier. „Ich bin dort immer gut gelaufen, das Rennen liegt mir.“ Sie hofft da auf ein Podest, bei den längeren Bewerben sind die Top zehn immer das Ziel. „Von den fünf Distanzrennen sind vier länger als zehn Kilometer, was das Ganze heuer noch einmal intensiver und sehr fordernd macht. Man muss sich die Kräfte extrem gut einteilen und zwischen den Rennen bestmöglich erholen.“

Krank zu Weihnachten

Gar keinen Grund zu feiern hatte Mika Vermeulen (24) am Heiligen Abend. Durchfall suchte den Ramsauer in der Höhe von Livigno heim, Grippesymptome gingen damit einher. „Ich bin nach Toblach wider besseres Wissen gefahren. Wäre es nicht die Tour de Ski, würde ich zu Hause sein“, sagt er. In Südtirol will er die ersten beiden Bewerbe „überleben“ und nicht allzu viel Zeit verlieren. „Wenn ich voll laufe und trotzdem 50. werde, fahre ich heim. Dann bringt das nichts.“ Die Gesamtwertung der Tour ist nicht (mehr) das Ziel, das war und ist der letzte Bewerb: der Final Climb - die Skipiste Alpe Cermis hinauf. „Dieser Bewerb ist im Lauf der Saison meine größte Chance auf ein Podest. Und es ist auch der einzige Grund, warum ich in Toblach überhaupt laufe.“

Mika Vermeulen © GEPA

Im Sommer hat er extra fünf Kilo abgenommen, um in den Anstiegen angriffslustiger laufen zu können. Und er wäre nicht Vermeulen, hätte er trotz der Erkrankung keinen Scherz parat: „Auf Gewicht bin ich zumindest.“ Der letzte Anstieg ist eine Wand: Auf einer Länge von 3650 Metern überwinden Männer wie Frauen 495 Höhenmeter. Die maximale Steigung auf der Olympia-Piste beträgt 28 Prozent.

Neben den beiden Aushängeschildern werden auch noch Michael Föttinger und Benjamin Moser in Toblach am Start stehen. Das Sprinter-Duo wird beim Tourstart alle drei Rennen bestreiten und in Davos den Sprint in Angriff nehmen.