Der Skiathlon erfordert das gesamte Repertoire des Langlaufs. Zuerst wird in der Loipe klassisch gelaufen, nach einem Skiwechsel in der freien Technik um den Sieg gekämpft. Teresa Stadlober scheint diese Disziplin wie auf den Leib geschneidert, gewann sie doch in Peking im Skiathlon Olympia-Bronze. In Trondheim verpasste die Salzburgerin den dritten Platz nur knapp. Dennoch bezeichnet sie das Ergebnis als „kleinen Befreiungsschlag“. Denn sie ging angeschlagen in die Saison, nahm sich auch kurz aus dem Weltcup, um zu trainieren und ist nun wieder stark zurück. „Es dauert ein bisschen, bis der Körper wieder in Schwung kommt. Aber ich habe schon letzte Woche in Östersund gemerkt, dass es besser wird“.